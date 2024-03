Tajani: 'Salvini? Noi siamo Ppe, non andiamo con Le Pen o Afd'

"Non faccio polemiche perché non serve, gli elettori di centrodestra non vogliono polemiche, l'appartenenza a famiglie europee diversa è nei fatti, noi siamo il Ppe e non c'è un accordo di governo che ci obbliga a far parte stessa famiglia europea. Non è il momento di fare polemica, quando ci saranno i risultati elettorali si vedrà cosa accadrà. Sono convinto che il Ppe vincerà le elezioni e il trattato dice che i capi di Stato e governo affidano l'incarico di presidente della Commissione da sottoporre al voto del Parlamento in base al risultato elettorale". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla presentazione del libro 'Nazione Europa' di Claudio Tito a Roma, insieme all'autore e al commissario europeo Paolo Gentiloni.

"Sono i numeri che decidono, non è questione di Le Pen o non Le Pen. Noi siamo il Ppe e non andiamo con Le Pen e con Afd, noi siamo europeisti e siamo per la Nato, seguiamo il nostro percorso e non facciamo polemica con nessuno".







