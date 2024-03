Meloni, dividerci in campagna elettorale è favore alla sinistra

"Tutti sanno qual è la strategia che io ho in Europa, che penso sia condivisa, do per scontato sia condivisa da tutte le forze di maggioranza, quella di portare la maggioranza di centrodestra anche in Europa. Secondo me è un errore dividere o provare a dividere, o insomma far prevalere la campagna elettorale rispetto a ipotesi di divisioni del centrodestra perché è l'unico favore che si può veramente fare alla sinistra". Lo afferma la premier Giorgia Meloni rispondendo alle domande dei giornalisti a Potenza.

"Tutti sanno - prosegue la premier - quale è la strategia che io ho in Europa e do per scontata che sia condivisa da tutte le forze di maggioranza: quella di portare una maggioranza di centrodestra anche in Europa".

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Potenza, dove firmerà i Patti di Coesione con la Regione Basilicata. La firma, con il presidente della Regione, Vito Bardi (Forza Italia), nell'Aula magna dell'Università degli Studi della Basilicata. Oltre che da Bardi, la presidente del Consiglio è stata accolta dal sindaco di Potenza, Mario Guarente, e dal presidente della Provincia, Christian Giordano.

"E' uno dei tanti accordi che stiamo siglando per portare investimenti, infrastrutture, lavoro, sostegno alle imprese diritto allo studio e sanità come nel caso della Regione Basilicata. E' il risultato di un grande lavoro fatto per fare in modo che i fondi di sviluppo, che sono i fondi per eccellenza che servono a combattere il divario nei territori, siano messi a terra". Lo ha detto a Potenza la premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine della firma dei Patti di coesione con la Regione Basilicata. "Questi accordi - ha aggiunto - sono risposte concrete per i cittadini. Per la Basilicata è un accordo estremamente consistente, circa 900 milioni di euro, che servono a consentire a una regione con grandi potenzialità di concorrere ad armi pari", ha concluso la premier.







