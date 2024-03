Le undici domande poste dal centrodestra al sindaco Decaro

Sono 11 le domande che i parlamentari di centrodestra vogliono rivolgere al sindaco di Bari, Antonio Decaro, per chiarire la posizione del Comune rispetto alla malavita organizzata. I quesiti sono stati resi noti oggi nel corso di una conferenza stampa. I parlamentari vogliono sapere perché il sindaco non si sia reso conto "di ciò che accadeva nella municipalizzata Amtab", finita sotto commissariamento, e perché non abbia mai voluto discutere in Aula della situazione dell'azienda.





Chiedono anche perché Decaro "lo scorso 27 febbraio, un giorno dopo gli arresti, abbia consentito a molti consiglieri della sua maggioranza di uscire dall'Aula" e perché non abbia reso noto agli stessi "consiglieri e alla città la narrazione del presidente dimissionario di Amtab, Perichella".

Le domande successive sono sul perché il sindaco non racconti "il motivo delle dimissioni continue del management di Amtab negli ultimi otto mesi" e perché non accolga "l'invito del centrodestra a convocare una seduta monotematica del consiglio comunale per discutere dei 130 arresti".

I parlamentari vorrebbero inoltre sapere perché Decaro, "negli ultimi otto anni come presidente dell'Anci, non abbia mai fatto obiezioni sui 137 accessi disposti dal Viminale, qualificando come atto di guerra quello di Bari" e perché continui a "sfuggire ai confronti".

Vorrebbero sapere perché il sindaco rinneghi "ogni rapporto di conoscenza con Maria Carmen Lorusso" e con "Giacomo Olivieri, con il quale ha condiviso le primarie del 2014".

L'undicesima domanda riguarda la foto pubblicata oggi da alcuni quotidiani, che ritrae il sindaco con due donne che sarebbero la sorella e la nipote del boss Capriati. I parlamentari chiedono a Decaro se sia vera.



Decaro, centrodestra usa dichiarazioni archiviate di un pentito

"Oggi mi ritrovo il centrodestra pugliese nuovamente a fare una conferenza stampa" a Bari e "hanno preso dichiarazioni di un pentito di 16 anni fa che erano state ritenute già inattendibili e sono state archiviate dalla Dda". Lo ha detto il sindaco Antonio Decaro, durante una diretta facebook replicando alle dichiarazioni dei parlamentari del centrodestra in conferenza stampa a Bari. "Hanno mescolato questioni importanti - ha aggiunto - rispetto all'inchiesta relativa all'Amtab a questioni di carattere amministrativo, sulle quali ho sempre risposto quando mi hanno fatto domande".

