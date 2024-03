Inaugurato il canale WhatsApp Basilica di San Francesco Assisi

La comunità dei frati del Sacro convento di Assisi ha inaugurato il canale WhatsApp "Basilica di San Francesco in Assisi". Si arricchisce quindi l'offerta della comunicazione dei frati francescani sui nuovi media e tanti giovani hanno già aderito a questa modalità di relazione e comunicazione.

"Vogliamo essere ancora più vicini alle persone - ha spiegato fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro convento -, secondo uno stile rispettoso basato sulla libera adesione, come ci testimonia e ci invita a fare san Francesco".

In particolare, la campagna di promozione del canale è associata a un itinerario spirituale di accompagnamento alla Pasqua attraverso dei video quotidiani che propongono una breve riflessione biblica e francescana a partire dai Vangeli delle liturgie della Settimana santa fino a Pasqua. Il percorso è guidato da fra Riccardo Giacon e fra Giulio Cesareo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA