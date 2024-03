Urne aperte per Fdi a Roma, vota anche mamma Meloni

Urne aperte fino alle 20 di stasera per eleggere il nuovo organigramma della federazione romana di Fdi. Il presidente, dopo il passo indietro di Massimo Milani, sarà Marco Perissa, ma sono da scegliere 13 componenti del coordinamento (altri 7 saranno di nomina di Perissa). C'è una "buona affluenza" dicono i dirigenti del partito di Giorgia Meloni, che ancora non si è vista al seggio e non è prevista.

Ha votato, invece, la mamma, Anna Paratore, che si è intrattenuta per un po' con Arianna prima di lasciare il Palazzo dei congressi dell'Eur.



