Tajani: "L'Italia si prepari a rafforzare la difesa Ue". Meloni: "Resta il nodo risorse. Gli auguri di Orban a Putin? Non li condivido"

"Pensiamo a come organizzarci se ci sarà un commissario Ue per la Difesa. Se procediamo verso un sistema di difesa europeo, possiamo lavorare per un coordinamento. Io sono favorevole anche agli eurobond per finanziare la difesa europea". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo agli Stati generali dell'Italia a Bruxelles. "Dobbiamo cominciare a pensare a quali sono gli italiani che possono andare ad occupare questi settori", ha sottolineato.

Sulle difesa europea "resta il nodo delle risorse: sono favorevole a rafforzare l'industria della difesa ma dobbiamo fare i conti con le risorse a disposizione", ha detto la premier Giorgia Meloni a Bruxelles al termine del Consiglio Ue. Tra le ipotesi, quella che riguarda la Bei "trova molto consenso ma è un dibattito in divenire", ha aggiunto. "Non condivido quella lettera e quegli auguri, conosce la mia posizione", dice Meloni al termine del consiglio Ue a proposito dei complimenti del premier ungherese Viktor Orban al presidente russo Putin per la vittoria alle elezioni.

Ursula von der Leyen è ancora una buona candidata? "Questo è un tema che appassiona voi, il tema che appassiona me è per fare cosa. Ci sono dei candidati, gli europei voteranno e dopo il voto si vedranno quali sono i pesi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel punto stampa dopo il Consiglio europeo. "Ma se Ursula von der Leyen o chiunque altro, quale è l'Europa di domani? Io penso debba essere molto diversa da quella di oggi nel rapporto con la competitività, nell'approccio che deve essere molto meno ideologico, nella difesa dei confini, tutte cose che si stanno vedendo solo negli ultimi mesi".

Sull'agricoltura, ha aggiunto, "siamo partiti con un testo che aveva già il nostro via libera con misure concrete, in tema di semplificazione delle politiche agricole e di comune lotta alla concorrenza; per noi è importante il riferimento alla proroga agli aiuti di Stato e questo riferimento è entrato nelle conclusioni grazie a nostro impulso, e lo considero un importantissimo passo avanti".

