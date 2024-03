In Sicilia duello Schlein-Salvini sul Ponte sullo Stretto

"Siete tantissimi, ed è bello essere insieme oggi. Siamo qui, innanzitutto a dire una cosa chiara, e la dico con una punta di emozione e con una punta di orgoglio: il Partito democratico è compattamente, da Nord a Sud, al vostro fianco per fermare questo progetto sbagliato del Ponte di Messina che sta portando avanti Matteo Salvini". Così la leader Dem Elly Schlein a una manifestazione nella zona di Torre Faro a Messina dove dovrebbe sorgere il Ponte sullo Stretto.

"Questo progetto del Ponte, il ministro Salvini lo sta portando avanti, non curante del fatto che si tratti di un progetto anacronistico, dannoso, sbagliato", ha detto la leader del Pd. "Lo abbiamo visto - ha proseguito - anche qualche giorno fa in Parlamento, quando è emerso con nettezza che persino la relazione che ha visto il contributo di un comitato scientifico ha chiarito che le prove del vento non sono state fatte, che non è stata fatta la adeguata zonizzazione per quanto riguarda i rischi sismici. Ci domandiamo perché tutta questa fretta che sembra elettorale, che non ha a cuore il vero destino di questa comunità e di questo territorio".

"La Schlein era con me in aereo. Abbiamo scherzato. Io le ho detto 'io vado per costruire, tu per fermare'. E' il bello della democrazia. Non capisco come si possa dire di no a delle opere pubbliche che creeranno decine di migliaia di posti di lavoro. Ripeto, è il bello della democrazia. Qualcuno dice che non bisogna fare infrastrutture. Per me, per la Lega e per il ministero che dirigo, le infrastrutture servono in Sicilia e in tutta Italia. Con la Schlein ci siamo incontrati e salutati e abbiamo sorriso. Abbiamo idee diverse". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Belpasso (Catania) rispondendo alla domande dei giornalisti a margine del via ai lavori per la tratta Misterbianco-Paternò della metropolitana di Catania.



"E' un peccato che la sinistra abbia scelto di anteporre la polemica politica all'obiettivo, che dovrebbe essere per tutti prioritario, dello sviluppo infrastrutturale del Paese. L'Italia è stata paralizzata per anni dai troppi 'no' ideologici alle opere strategiche, ora voltiamo pagina. E non sarà certo qualche passerella di politici faziosi a fermarci: noi realizzeremo il Ponte di Messina". Così il governatore della Sicilia Renato Schifani.



"Il Fondo di sviluppo e coesione - prosegue - è finalizzato agli investimenti e quale investimento migliore di un'opera come il Ponte? Ma ci sentiamo di tranquillizzare tutti: certamente questo non distrarrà la Regione dal potenziare le altre infrastrutture siciliane, come d'altra parte stiamo facendo".



"Anche ieri Salvini è tornato a sostenere che non fare il ponte sullo Stretto sarebbe masochistico'. Una sciocchezza che fa il paio con quella dell'ad della società Ciucci, che 48 ore prima ci ha detto e chiaro e tondo come eventuali migliorie al progetto, su un'infrastruttura tanto imponente, si possono fare anche in corso d'opera, cioè mentre la si costruisce". Ad affermarlo in una nota è il vicecapogruppo M5s alla Camera Agostino Santillo.



"Noi - aggiunge - continuiamo a ritenere più masochistico spendere 15 miliardi per guadagnare mezzora rispetto all'attraversamento dinamico, oltretutto azzerando i fondi di sviluppo e coesione di Sicilia e Calabria, E soprattutto riteniamo autolesionista la foga con cui il governo Meloni sta procedendo, lasciando annunciare a Salvini cantieri aperti già quest'estate, scaraventando così nel panico le migliaia di persone che dovranno lasciare la propria casa". "Il progetto aggiornato, come è noto, porta con sé 68 post-it con osservazioni da parte del Comitato scientifico. Un governo serio - osserva - si prenderebbe almeno del tempo per fare le dovute valutazioni, nell'ottica dell'approdo a un reale progetto esecutivo munito di tutte le autorizzazioni del caso. La smania propagandistica di Salvini però è troppo forte, e la voglia di farsi un selfie con la ruspa in azione ancora di più. Non c'è nulla di più masochistico per l'Italia di un ministro delle infrastrutture che va avanti a testa bassa per sole ragioni di consenso".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA