Lega: congressi regionali dopo le Europee, federale in autunno

Tutti i congressi regionali della Lega si terranno dopo le Europee, e poi quello federale in autunno. È quanto emerso dal Consiglio federale del partito guidato da Matteo Salvini, che si è concluso dopo tre ore e mezza. La Lega costituirà un gruppo di lavoro sul programma in vista delle elezioni Europee. Assoluta condivisione", si è limitato a dire Salvini lasciando la Camera.

"Liste forti e aperte per un risultato a doppia cifra". Questo l'input di Matteo Salvini al Consiglio federale della Lega in vista delle Europee. Come spiega una nota del partito, "squadra compatta al fianco del segretario Matteo Salvini durante il consiglio federale. Tutti i Capigruppo (tra Europa e Italia), un ministro, un governatore e un sindaco lavoreranno insieme per il programma in vista delle europee. Salvini - riferisce il comunicato- ha ribadito che la Lega è alternativa ai socialisti, sinistre e von der Leyen".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA