La Russa, è sbagliata la decisione della scuola di Pioltello

"Come ha detto il ministro della Scuola, ci sono regole che vanno rispettate. Le regole dicono che i giorni di vacanza li decidono i ministero e le Regioni. Le scuole possono cambiare qualcosa per motivi didattici, credo che ciascuno debba stare dentro le regole. Se una Regione deciderà che il giorno in cui si festeggia la Pasqua ebraica o il Ramadan è festa allora ci inchineremo. Finché questo non c'è è sbagliato pensare che sia giusto quello che ha fatto l'istituto di Pioltello". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa ospite a Cinque minuti su Rai uno tornando sulla decisione dell'istituto di Pioltello di dare qualche giorno di vacanza per la fine del Ramadan". "Non importa la percentuale degli interessati, - ha sottolineato La Russa - era comunque la minoranza. Se per caso la maggioranza fosse dei pellerossa, che facciamo festeggiamo Manitù?".

