Conte, governo assente a corteo antimafia? Si commenta da sé

"Mi sta sta dicendo che c'è scarsa presenza del governo, se non nulla? Si commenta da sé". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, al corteo antimafia a Roma.

"Il contrasto delle mafie - prosegue - deve impegnarci tutti ogni giorno. Oggi onoriamo anche la memoria di tutti coloro che sono caduti per colpa della mafia. Questo deve spingerci a esprimere un'attenzione morale e una forza pratica e pragmatica per contrastare tutti insieme il malaffare e in particolare la malavita organizzata. Dispiace che ci siano anche in questo periodo alcune componenti di maggioranza impegnate a contrastare i presidi, le istituzioni deputate a contrastare la mafia e quindi a fare saltare quella necessaria unità con cui la politica deve affrontare questo tema"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA