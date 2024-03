Todde incontra padre di Ilaria Salis, 'sono a disposizione'

"Ho dato piena disponibilità al padre di Ilaria Salis, sono a disposizione rispetto alla situazione che sta vivendo". La neo presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha incontrato Roberto Salis oggi a Cagliari - sua città di origine - per la manifestazione di solidarietà in programma questa sera in piazza Garibaldi.

"Ritengo che sia una vicenda su cui bisogna continuare a tenere acceso un faro - ha detto Todde - e ovviamente a fare tutta la pressione mediatica e politica indispensabile affinché Ilaria possa ottenere un percorso da scontare nel proprio Paese".

"Le foto di Ilaria Salis hanno fatto il giro del mondo e anche io ho espresso tutto il mio sdegno nel vedere quelle immagini, nel leggere le sue denunce, nel vederla incatenata in quel modo. Mi auguro che Roberto possa presto riabbracciare sua figlia", ha concluso la governatrice sarda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA