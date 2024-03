Todde, 'in giunta competenza amministrativa, politica e tecnica'

"È importante valorizzare quelle che io ritengo le tre competenze fondamentali: quella politica, quella amministrativa e quella tecnica e trovare gli equilibri più corretti, mi muoverò in questo senso. Le sole competenze tecniche non sono la risposta". Così Alessandra Todde, neo proclamata ufficialmente governatrice della Sardegna, risponde ai cronisti in merito alla futura giunta in fase di definizione.

E sulla sanità in particolare serve "una figura che conosca bene il contesto in cui si muove - risponde la prima donna governatrice sarda -, anche perché sono temi complessi, ereditati dal passato, su cui bisogna dare delle risposte anche celeri. Perciò dovrà essere soprattutto una figura riconosciuta nell'ambito in cui si muoverà", evidenzia.

E sull'incontro appena concluso con la delegazione del Pd, composta dal segretario Piero Comandini, dal presidente Giuseppe Meloni e dal futuro capogruppo designato Roberto Deriu: "I confronti con le forze politiche della coalizione sono molto frequenti, ci sono passaggi che devono essere portati avanti. È importante confrontarsi e trovare dei meccanismi rappresentativi ed espressione di competenze per governare la Sardegna".



