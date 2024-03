Meloni in Aula alla Camera ricorda Alpi, le siamo tutte grate

"Permettetemi di unirmi al ricordo di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Ricorrono i 30 anni dall'agguato che ha spezzato le loro vite. Ilaria Alpi è una delle donne che ho citato nel mio discorso di insediamento alle Camere, il suo coraggio è il coraggio delle donne italiane e a lei dobbiamo essere tutti grati, in particolare le donne". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante la replica alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

Quando Meloni ha preso la parola tutti i deputati presenti in Aula sono scattati in piedi per applaudire. Applauso replicato quando ha parlato dei giornalisti e dell'importanza della libertà di stampa.



