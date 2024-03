Mattarella, la solidarietà fa crescere il Paese

La solidarietà è essenziale ed opera "per aiutare chi ha bisogno. Tutto questo è prezioso perchè tutti questi comportamenti aprono una prospettiva al futuro dell'Italia. E' l'egoismo che crea povertà: invece la solidarietà è davvero quello che lega e fa crescere. Non si tratta di piccolo comportamento: questi comportamenti segnano convinzioni che cambiano il mondo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione della Cerimonia di consegna delle onorificenze Omri conferite "motu proprio" a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile.

"La solidarietà costruisce il futuro mentre la grettezza dell'egoismo crea il deserto, la solitudine, l'infelicità", ha aggiunto Mattarella in un breve discorso prima di passare alla premiazione.

"Non si tratta di piccoli comportamenti della vita quotidiana che non influiscono sui grandi fatti della storia, anzi, è vero il contrario: sono azioni che seminano le coscienze e i modi di pensare e che preparano il cambiamento nel mondo. Quello che fate - ha concluso il presidente - è prezioso per il nostro Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA