Gentiloni, non lasceremo spazio a chi vuole distruggere Ue

"Dobbiamo dire con grandissima forza a tutti i nostri amici della maggioranza europeista che lasciare aperta la porta a chi vuole distruggere l'Unione europea è un errore che non consentiremo". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un dialogo sull'Europa organizzato dal Partito democratico a Bruxelles.

"Ursula" von der Leyen "deve sapere che la maggioranza europeista è una maggioranza in cui la famiglia Socialista e democratica vuole avere un ruolo decisivo e di leadership", ha evidenziato Gentiloni.



