Sondaggi: Swg: FdI al 26,8%, Pd al 19,8% e M5s al 15,3%

Fratelli d'Italia con il 26,8% dei voti si conferma il primo partito con uno 0,3% in meno rispetto alle rilevazioni di una settimana fa. Scende anche il Partito Democratico al 19,8 (-0,4%) ed il Movimento Cinque Stelle al 15,3% (-0,1). Sono i dati che emergono dal sondaggio settimanale Radar Swg.

Le rilevazioni dell'istituto demoscopico evidenziano che la Lega anche è in calo 8% (-0.1%) mentre Forza Italia cresce dello 0,2% e si attesta al 7,8%. Azione ottiene il 4,3% dei consensi (-0.2) mentre Avs guadagna lo 0.1% ed arriva al 4,2%. Cresce Italia Viva al3,2% (+0,1%) e +Europa al 2,9% (+ 0,2%); Italiexit per l'Italia è all'1,7%; Noi Moderati al 1,1% NOTA INFORMATIVA: I valori espressi in %. Date di esecuzione 13 - 18 marzo 2024.

Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni. I dati da dicembre 2022 a febbraio 2024 si riferiscono a medie mensili



