Sala, 'interventi su 330 strade, per manutenzione 20 milioni'

É diventato un tema di scontro politico a Milano quello delle buche in strada, che sono aumentate in particolare a causa delle piogge delle ultime settimane.

Il Comune ha un piano annuale di manutenzione straordinaria, "quest'anno dobbiamo intervenire su 330 strade e abbiamo anche squadre esterne a cui vengono affidate le manutenzioni straordinarie - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala nel corso della periodica diretta social durante la quale risponde alle domande dei cittadini, 'Cose in Comune' -. Ci mettiamo 20 milioni all'anno e cercheremo di incrementare. Non è una questione di volontà ma di fare quadrare i bilanci".

"Per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade si parte a gennaio e si va a crescere col numero di interventi - ha aggiunto -. Entro marzo, aprile avevamo in programma una decina di strade e siamo passati rapidamente a 50. Ne abbiamo 38 che saranno eseguite nelle prossime settimane, da maggio in poi le altre 280".



