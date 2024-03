"Non abbiamo interrotto e non intendiamo interrompere la ricerca della verità sul caso Giulio Regeni" come dimostra il processo che si è avviato e "che il governo segue con molta attenzione e rispetto al quale ci siamo costituiti parte civile". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula al Senato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA