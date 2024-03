Meloni a Conte, pesante dire a Zelensky come si debba vestire

"Sono mesi che io chiedo al M5s quali siano le condizioni per la pace che siano accettabili dal vostro punto di vista. Si ritiene che la cessione dei territori occupati sia un tema? Il problema è che queste proposte non sono arrivate. Ho sentito dire a Conte che Zelensky, se vuole la pace, deve mettersi gli abiti civili. Probabilmente il presidente Conte riteneva al tempo che a governare l'Italia ci sarebbe stata la sua pochette. La politica estera è una cosa più seria. Penso che sia molto pesante dire a qualcuno che vede i propri civili morire come si debba vestire". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella replica al Senato dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo rivolgendosi al M5s.



