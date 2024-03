Mantovano, cerchiamo soluzioni per la sicurezza delle banche dati

"Ho avviato un approfondimento a Palazzo Chigi con il governo per individuare soluzioni ai problemi che lo scandalo" dossieraggi sui quali indaga la procura di Perugia "ha fatto emergere". Ci si interroga su "come rafforzare il sistema di controlli sull'accesso alle banche dati che non sono solo le 'Sos' ma anche le altre. C'è l'estensione dell'obbligo di denuncia degli accessi dei quali è sospetta la liceità e" si punta a sanzionare anche "chi non ha la qualifica di pubblico ufficiale ma accede alle banche dati. C'è una riflessione in corso da parte del governo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intervenendo alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera.

