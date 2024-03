Cda Rai, ok a protezione contenuti per piattaforme di IA

Il cda Rai ha affrontato la questione del rapporto con le piattaforme di Intelligenza artificiale e ha deciso che l'azienda eserciterà la facoltà cosiddetta di opt out: proteggerà dunque i propri contenuti, da un lato attraverso l'utilizzo di tecnologie specifiche e dall'altro segnalando esplicitamente con un disclaimer la volontà di Rai - in quanto titolare dei contenuti - di vietarne la riproduzione o l'utilizzo alle piattaforme di Intelligenza artificiale in linea con i principali servizi pubblici europei. È stato inoltre approvato il regolamento per l'elezione del componente del cda espresso dall'assemblea dei dipendenti.

Infine - informa una nota della Rai -, sono stati forniti aggiornamenti sul Piano Industriale e sul Piano Immobiliare, in particolare sui prossimi passaggi in vista della ristrutturazione della sede di Viale Mazzini a Roma.



