Il seggio in bilico nella maggioranza del campo largo è stato assegnato al M5s e non al Pd. Il posto va a Emanuele Matta del collegio del Medio Campidano. La notizia della proclamazione di Alessandra Todde presidente della Regione Sardegna e degli eletti in Consiglio è arrivata a mezz'ora dall'avvio della prima riunione della coalizione con tutti gli eletti, in programma a Oristano.





