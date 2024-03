Renzi, in Ue serve la voce dell'Italia, ma Meloni non pervenuta

"Nel 2016 dopo la Brexit Francia, Germania e Italia si incontrarono a Ventotene per parlare del futuro. Nel 2022 su un treno per Kiev Francia, Germania e Italia si incontrarono per parlare del futuro. Ieri a Berlino, Francia, Germania e Polonia per parlare di futuro. E l'Italia? Non pervenuta. Cara Presidente Meloni, fatti sentire, perché l'Italia oggi rischia di essere isolata e esclusa. Serve la nostra voce nei tavoli che contano e oggi non ci siamo.

Purtroppo". Lo scrive sui social il leader Ic Matteo Renzi.





