Schlein, Meloni esca dal palazzo, basta tagli alla sanità

"I numeri che stiamo vedendo sono quelli di una vera e propria epidemia. Durante la pandemia questi fenomeni legati alla salute mentale e al disturbo del comportamento alimentare sono aumentati moltissimo soprattutto tra gli adolescenti". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante la conferenza stampa davanti al ministero della Salute per presentare insieme agli studenti la proposta di legge per lo psicologo nelle scuole.

"Si parla di 4 milioni di persone - aggiunge - che in questo momento soffrono di questi disturbi" ed è "la punta di un iceberg molto più diffuso" con numeri elevatissimi per cui questa "è la seconda causa di morte tra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali. Esigiamo che questo governo non si volti dall'altra parte e dia ascolto a questa rivendicazione". "Noi come partito democratico - ha detto in un altro passaggio - siamo qui a dire che siamo al vostro fianco in questa lotta.

Dovremmo farci sentire e continueremo a farci sentire ma mi rivolgo alla presidente del consiglio di questo paese Giorgia Meloni: esca dal palazzo ed ascolti queste voci. È un problema diffuso quello dei tagli che stanno facendo alla sanità pubblica. E' un problema che si sta traducendo nel fatto che le persone che non hanno le risorse per curarsi stanno rinunciando a farlo mentre chi ha il portafoglio più gonfio può andare nelle strutture private. Non è questo che prevede il diritto alla salute della nostra Costituzione".



