Renzi,Draghi andrebbe benissimo come presidente del Consiglio Ue

"Draghi andrebbe benissimo per la presidenza del Consiglio europeo, ma io dico che bisognerebbe cambiare anche i vertici della Commissione. La Von der Leyen non va bene per la sua timidezza istituzionale e per aver strizzato l'occhio ad Orban. Lei poi ha contribuito a distruggere la filiera della manifattura del Nord Est e più in generale quella europea. Draghi quindi va benissimo, lui non ha una famiglia europea alle spalle, ma se Renew farà un buon risultato proverò a fare questa battaglia. Draghi ha una capacità di relazione con tanti, ma la discussione non si imposta solo sul nome". Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi, parlando dell'ipotesi che Mario Draghi possa diventare il prossimo presidente del Consiglio europeo.



