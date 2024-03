Sinodo: card. Grech, il celibato dei preti non è tema sul tavolo

Il Sinodo di ottobre non affronterà il tema del celibato dei sacerdoti e la questione non sarà presa in considerazione neanche dai dieci gruppi di studio che dovranno presentare i loro risultati al Papa entro metà 2025. "Il tema del celibato non è stato mai messo sul tavolo": lo ha detto il Segretario generale del Sinodo, il card. Mario Grech, in una conferenza stampa.

Il card. Jean-Claude Hollerich, Relatore del Sinodo, ha aggiunto che si affronteranno "solo i punti presentati dal popolo di Dio. Noi non facciamo politica ecclesiastica, noi siamo servitori di questo processo sinodale. Io non ho mai messo contenuti miei ma contenuti del popolo di Dio" e dunque la questione dei sacerdoti sposati non sarà affrontata neanche nel gruppo di lavoro che si occupa del rapporto con le Chiese orientali che invece hanno preti uxorati.



