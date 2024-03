Pnrr: Fitto, la spesa è una difficoltà ma ci stiamo lavorando

Il tema della spesa delle risorse del Pnrr sicuramente "rappresenta una difficoltà, soprattutto nella fase di attuazione, ma stiamo lavorando e nei prossimi mesi si avranno risultati": lo ha detto il ministro degli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, in Aula alla Camera.



Fitto ha ricordato che nel 2021-22 sono stati spesi 24 miliardi e nel 2023 21 miliardi: "Complessivamente si tratta di 45 miliardi, e invito a fare un confronto in percentuale con gli altri Paesi". Per il ministro ha poi spiegato che una delle cause del ritardo nella spesa è il sistema Regis che monitora l'avanzamento del piano e "va implementato", oltre al fatto che "molti interventi devono ancora essere caricati" sulla piattaforma. Inoltre "molti interventi come medie opere o infrastrutture hanno avuto una fase della progettazione e gara, ora è la fase di avvio dei cantieri, quindi è immaginabile che quel dato della spesa crescerà nei prossimi mesi".

