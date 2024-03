Niente controfirme per alcuni atti del Colle in ddl Premierato

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato un emendamento di Marcello Pera al premierato che modificano un articolo della Costituzione riguardante la non responsabilità politica del presidente della Repubblica.

L'attuale articolo 89 della Costituzione stabilisce che "nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità"; l'emendamento esclude dalla controfirma del governo per alcuni atti presidenziali.



