Legale migranti, decisione Corte giustizia Ue impatta su Albania

"Dalla Corte di giustizia europea ho ricevuto soltanto la comunicazione sintetica che non è stata approvata la procedura d'urgenza, ma non ne conosco le motivazione. Ritengo probabile che i giudici hanno ritenuto non sussistere l'urgenza perché i destinatari del provvedimento sono liberi". Lo afferma l'avvocata Rosa Emanuela Lo Faro che rappresenta i migranti al centro della decisione. "La palla è stata rimessa al centro - aggiunge - e la decisione credo impatti anche sul protocollo siglato tra Italia e Albania che prevede vengano applicate le procedure accelerate di frontiera, compresa la cauzione da 5.000 euro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA