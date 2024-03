Cambia il semestre bianco, si possono sciogliere le Camere

Anche le regole sul semestre bianco e lo scioglimento delle Camere vengono modificate dal ddl costituzionale sul premierato. La commissione Affari costituzionali di palazzo Madama ha appena dato il via libera all'emendamento del governo che interviene sull'articolo 88 della Costituzione. Alle parole "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" si sostituiscono: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto". Il che sta a significare che anche durante il semestre bianco si possono sciogliere le Camere in caso di sfiducia con mozione motivata o di dimissioni volontarie del premier.



