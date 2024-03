Speranzon, l'emendamento sul terzo mandato è una bandierina

"Noi cercheremo di convincere i nostri colleghi a ritirarlo, se non sarà possibile voteremo contro". Lo dice Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di FDI al Senato, interpellato sull'emendamento della Lega sul terzo mandato. "Previdiamo" in Aula un "esito non dissimile da quello della commissione (dove l'emendamento in questione era già stato bocciato, ndr) - continua - Ci sono anche delle battaglie che si fanno per piantare una bandierina di partito, magari per dare un segnale al Veneto". Poi, Speranzon auspica che "questa parentesi si chiuda il più presto possibile perchè le esigenze degli italiani sono altre".



