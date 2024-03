Rampelli, il terzo mandato impedirebbe il ricambio generazionale

"Nel programma elettorale vergato dai leader del centrodestra non c'è traccia del terzo mandato.

Inoltre nella norma attuale c'è un principio di equilibrio: un governatore è una figura monocratica che spesso proviene dalla carica di sindaco, talvolta già svolta per due mandati, 10 anni, cui si aggiungono altri 10 anni da governatore. Prolungare di altri 5 significa farlo amministrare per 25 anni, creando così un tappo che impedisce il rinnovo generazionale. Infine c'è la necessità di recuperare al livello nazionale l'esperienza di chi ha gestito il territorio e può portare a Roma un valore aggiunto". Lo ha detto Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia ad Agorà Rai Tre.



