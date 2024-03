L'obiettivo di questo incontro è "far avvertire l'importanza della Costituzione: io parlai tempo addietro della Costituzione come della cassetta degli attrezzi della democrazia, uno scrigno che tutela i nostri diritti e le nostre liberta. Ecco il significato di questo incontro è questo". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in un dialogo sulla Costituzione con un gruppo di "creator" al Quirinale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA