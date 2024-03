Crosetto, 'ora chi vuole dialogare con Putin capirà'

"Oggi Putin ha detto chiaramente che lui la pace non la vuole, non vuole smettere di bombardare in Ucraina. Così almeno anche a livello italiano quelli che pensano sia facile dialogare con Putin si renderanno conto che non è facile". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine di un un convegno organizzato dalla fondazione Med-Or al Centro alti studi per la Difesa. "Le provocazioni di Putin - ha aggiunto - sono all'ordine del giorno. Finché spedisce le truppe ai confini (con la Finlandia, ndr) per l'esercitazione va bene, ma il problema è quando glieli fa scavalcare ai carrarmati come in Ucraina".



