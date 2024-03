Todde, M5S non è morto e la destra è battibile'

"M5S morto? Abbiamo vinto in Sardegna, la destra è battibile, il nostro progetto è serio e credibile". Lo dichiara Alessandra Todde, neo presidente in pectore della Sardegna dopo la sconfitta elettorale del campo largo in Abruzzo. "A chi per l'ennesima volta augura la morte politica al M5S, parlando di sconfitta o di debacle, rispondiamo che in Sardegna abbiamo dimostrato quanto il duro lavoro paghi e quanto un progetto credibile e serio riesca a convincere i cittadini - aggiunge -. In Sardegna il campo progressista ha dimostrato di saper essere alternativa, ha confermato che c'è voglia di cambiamento e che la destra non è imbattibile"



