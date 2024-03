Sì definitivo del Senato al dl per l'organizzazione del G7

L'Aula del Senato approva con 86 sì, 49 no e nessun astenuto il ddl di conversione del decreto per l'organizzazione del G7, per agevolare la realizzazione di infrastrutture indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana. In tre articoli il testo prevede, tra l'altro, l'istituzione della figura del Commissario straordinario che dovrà gestire e coordinare la realizzazione e la manutenzione delle varie infrastrutture in Puglia; una dotazione finanziaria di 18 milioni per coprire i costi degli interventi, inclusi i compensi del Commissario, limitati a 50.000 euro.



