L'Italia adotta un Piano di prevenzione contro la diffusione del Fentanyl

"Siamo fieri che l'Italia sia una delle primissime Nazioni in Europa ad adottare un piano molto articolato di prevenzione contro l'uso improprio del fentanyl e degli altri oppioidi sintetici". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni.

"Il fentanyl, nota come 'droga degli zombie', la cui diffusione ha provocato negli Stati Uniti una vera e propria emergenza, è un analgesico molto potente che può avere effetti devastanti su chi lo assume per scopi diversi da quelli sanitari. Sono sufficienti, infatti, appena 3 milligrammi della sostanza per uccidere una persona - aggiunge la presidente del Consiglio -. La parola d'ordine del Governo è prevenzione.

Principio che ispira il nostro piano d'intervento per scongiurare la diffusione del fentanyl sul territorio nazionale e sensibilizzare i cittadini, in particolare le giovani generazioni, sulla pericolosità della sostanza".



Mantovano,'in Italia non c'è emergenza Fentanyl, il Piano serve prevenire'

"Questa droga è detta degli zombie, perché trasforma gli assuntori in mostri che camminano. Ha effetto analgesico ma al di fuori di tali circuiti sanitari sta sostituendo eroine e può causare morte dopo soffocamento. E' a basso costo, ne basta poco. In Italia non c'è un'emergenza Fentanyl ma c'è negli Usa e non essendoci frontiere invalicabili è bene non trovarsi scoperti". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano alla presentazione a palazzo Chigi del 'Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppiacei sintetici'. 'Da 68mila a 109mila decessi nel 2022, c'è un picco', ha detto, aggiungendo che 'sono colpiti i giovani. Il piano 'e' perché vogliamo muoverci in un'ottica di prevenzione".

"Quello del Fentanyl non è un traffico limitato agli Usa. In Ue ci sono segnali in Portogallo e Gb. La nostra intelligence segnala un interessamento della 'ndrangheta anche se stanno testando il mercato per verificare la convenienza del suo inserimento sul mercato". dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

"Oggi i cattivi maestri sono ad esempio i rapper e non più gli apologeti del terrorismo. Su internet i loro testi sono facilmente rintracciabili e arrivano agli adolescenti senza filtri esaltando tale sostanza. Quindi le famiglie devono accrescere l'attenzione". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, durante la presentazione del 'Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio del Fentanyl e di altri oppiacei sintetici'. "È una allerta per tutti noi - ha aggiunto - è una responsabilità di tutti, così come tutti sono stati coinvolti dal Covid così questo fenomeno è alla attenzione di tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA