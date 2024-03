La Lega valuta l'emendamento sul terzo mandato, no del Pd

"Stiamo ancora in fase di valutazione". Così, interpellato dall'ANSA il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, risponde alla domanda se mercoledì in Aula sarà ripresentato l'emendamento al dl elezioni sul terzo mandato dei governatori. "All'ultimo secondo lo saprete", aggiunge scherzando.

Arriva il no del Pd: in commissione, dice il capogruppo al Senato Francesco Boccia nell'assemblea dei gruppi, "la Lega ha mantenuto" l'emendamento" sul "terzo mandato dei governatori delle Regioni (su cui il governo si è rimesso alla commissione) rendendo plastica la spaccatura in maggioranza". Ora "in Aula l'emendamento per le Regioni verrà mantenuto, mentre non verrà riproposto quello per i sindaci. Noi ribadiamo la nostra posizione già espressa in commissione". I Dem, in commissione, si erano espressi contro l'emendamento della Lega. "Come Pd ribadiamo che riteniamo necessaria una discussione generale sugli enti locali", fa sapere Boccia

Salvini, il Veneto è e rimarrà orgogliosamente leghista

"In Abruzzo abbiamo fatto vincere il centrodestra. Ovviamente c'è un occhio alle regionali prossime che ci saranno. Il Veneto nel 2025 ovviamente era, e per quello che mi riguarda rimarrà orgogliosamente leghista". Lo ha detto a Verona Matteo Salvini, a margine di LetExpo.

"Noi - ha proseguito, rispondendo sull'eventualità di una corsa solitaria del Carroccio - lavoriamo per il centrodestra unito ovunque. Se in qualche singolo caso a livello locale ci saranno incompatibilità, o questioni fra tizio e caio, non è una scelta nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA