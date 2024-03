"Non c'è sintesi, non c'è accordo ma c'è un dialogo aperto" con Pd e M5s: lo ha detto Angelo Chiorazzo, parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa sulla festa dell'8 marzo, a Potenza.

"Io non ho fatto alcun nome", ha aggiunto. Alla domanda fatta dai giornalisti se fosse ancora in corsa, Chiorazzo ha risposto: "Certo, abbiamo appena fatto un incontro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA