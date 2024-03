Terminato il Cdm, sul tavolo riordino di giochi e Riscossione

Si è concluso il Consiglio dei ministri. La riunione è durata circa un'ora.



All'ordine del giorno, fra l'altro, due decreti legislativi di attuazione della delega fiscale, uno per il riordino del settore dei giochi (via libera definitivo) e uno per quello del sistema nazionale della riscossione (in esame preliminare). È atteso poi l'esame definitivo di un decreto legislativo in materia di politiche a favore degli anziani, e di un altro in attuazione della delega al governo per l'efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e sulla celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Un altro decreto legislativo sul tavolo del Consiglio dei ministri punta ad adeguare la disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi su stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. All'ordine del giorno anche un'informativa del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sul Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici.

È previsto poi l'esame definitivo del Decreto del presidente del Consiglio sul regolamento di organizzazione del Ministero della cultura.



