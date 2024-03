Sardegna: Avs rivendica risultato 'terza forza campo largo'

A due settimane dalle elezioni regionali in Sardegna anche Alleanza Verdi Sinistra, nelle stesse ore in cui il Pd si sta riunendo a Oristano, traccia un'analisi del voto e lancia messaggi in vista dei prossimi incontri bilaterali con la presidente in pectore Alessandra Todde per la costruzione della giunta.

A parlare sui social e poi con una nota stampa è Maria Laura Orrù, eletta per la seconda volta in Consiglio regionale e sindaca di Elmas. "Noi di Alleanza Verdi Sinistra - spiega - abbiamo creduto da subito nel progetto del Campo largo e ne abbiamo fatto parte, senza fuoriuscite e ripensamenti", rivendica. E precisa: "Abbiamo costruito una realtà politica contribuendo, con quasi 32mila voti raccolti nell'Isola (pari al 4,7%), alla vittoria della prima donna presidente della storia dell'Autonomia sarda e diventando la terza forza della coalizione".

Avs, che probabilmente punta ad ottenere due caselle, e non solo una, nel futuro esecutivo, fa leva sul proprio peso elettorale all'interno della coalizione. Peso che insieme alle altre due forze di sinistra, Progressisti e Sinistra Futura, arriva oltre il 10%: "Siamo riusciti a condividere le nostre idee e i nostri progetti con elettori ed elettrici perché siamo consapevoli che senza un Consiglio regionale forte e coeso, nonostante la legge elettorale sarda preveda l'elezione diretta della presidente, difficilmente è possibile mettere in pratica il programma".

"Ci aspettiamo tutti una legislatura innovativa, in discontinuità col passato quando si faceva l'interesse di pochi tralasciando tutti - è il messaggio -. La campagna elettorale è finita, adesso siamo pronti ai fatti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA