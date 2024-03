Pascale, Renzi erede Berlusconi? E' l'unico leader in campo

Se Matteo Renzi "sarà l'erede di Berlusconi lo dirà il tempo ma credo che lui sia l'unico leader in campo ed a portare avanti quel progetto fatto partire da Silvio Berlusconi. Di Matteo Renzi mi convince la tenacia, la forza, la passione politica e quella verve che difficilmente si incontra nei leader politici. Oggi la riconosco solo in lui".

Così Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, presente alla stazione Leopolda di Firenze per seguire l'ultima giornata dei lavori della kermesse di Italia Viva.

"Matteo Renzi - ha aggiunto -, non è un segreto, lo dicono tanti articoli dei giornali, è stato uno dei personaggi politici che Silvio Berlusconi ha amato di più, lo ha sempre considerato un genio della politica, e per questo ha condiviso con lui molto temi importanti, fra cui i diritti civili. Questo credo che sia un monito per me, per crederci".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA