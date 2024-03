Inchiesta Perugia: Pd, destra complottista fomenta allarme

"Assistiamo da giorni al tentativo della destra di fomentare un clima di allarme e vittimismo.

Siamo stati tra i primi a denunciare i pericoli e a voler chiedere di fare chiarezza sulla ricerca di informazioni riservate che coinvolge politici e cittadini, ma il complottismo non aiuta a comprendere l'accaduto". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga intervenuta stamattina Skytg24 Agenda.

"Si vuole usare una vicenda davvero preoccupante per indebolire istituzioni fondamentali come la Procura nazionale antimafia e comprimere la libertà di stampa", ha aggiunto.



