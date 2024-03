Scala: appare la scritta 'Cessate il fuoco', applausi

Prima dell'inizio dello spettacolo questa sera le maestranze della Scala, rappresentanti dei vari settori, musicisti, sono saliti sul palcoscenico per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente. Alle loro spalle nel frattempo si è aperto il sipario scoprendo un enorme striscione con la scritta 'Cessate il fuoco' che è stato accolto con un caloroso applauso dal pubblico venuto a vedere Madina, balletto che narra la storia di una ragazza cecena che sceglie di non far esplodere la cintura esplosiva che porta in vita per non morire e non uccidere.



