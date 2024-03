Renzi, Nordio non viene alla Leopolda e perde un'occasione

"Ci dispiace che il ministro Nordio, stamattina alle 10:02 ci abbia confermato che sarebbe venuto alle Leopolda e poi qualcuno gli abbia detto 'No, tu non andare alla Leopolda'. E' segno che evidentemente la Leopolda continua a far paura. Mi dispiace per Nordio, si è perso un'occasione. Io penso che sia sempre bene andare alle iniziative degli altri. Quando Nordio mi ha invitato ad Atreju sono andato volentieri. Però noi facciamo anche senza". Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi parlando a Rainews 24 a margine dei lavori della Leopolda a Firenze.



