Fonti via Arenula, Nordio non parteciperà alla Leopolda

Oggi la seconda giornata della Leopolda a Firenze. "Dopo i consueti tavoli tematici - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Italia Viva -, sul palco per parlare di intelligenza artificiale Matteo Renzi e padre Benanti. Ci sarà poi il professor Marco Fortis con un intervento su economia e lavoro, un dibattito sull'informazione con il leader di Italia Viva, il direttore del La Stampa Andrea Malaguti e Augusto Minzolini, editorialista de Il Giornale. Chiuderà la mattinata un'intervento di Matteo Renzi".

Nel pomeriggio, "fra gli altri, un dibattito sul lavoro con Maurizio del Conte, già direttore Anpal, il professor Bassetti con un intervento sulla sanità, Don Antonio Ravagnani, prete e blogger.

"Alle 10 di questa mattina il ministro Nordio mi ha confermato personalmente la sua partecipazione alla Leopolda. È ovvio che il Ministro ha avuto pressioni politiche per annullare. Dispiace soprattutto perché questa Leopolda - forse la più partecipata di sempre - lo avrebbe accolto con piacere. E rifiutare un confronto civile non è nello stile di Nordio. Peccato", ha dichiarato la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi. Fonti di via Arenula già in precedenza avevano precisato che il ministro Nordio non avrebbe partecipato né in presenza né da remoto.

