Da Pd e 5s 'ottimismo' sulla soluzione unitaria in Basilicata

Pd e Movimento cinque stelle sono al lavoro per trovare una soluzione unitaria sulla designazione del candidato governatore del centrosinistra per le regionali in Basilicata, in programma il 21 e il 22 aprile, e "c'è ottimismo". Le trattative tra i due partiti stanno andando avanti con l'obiettivo di chiudere la partita prima possibile e riuscire a dare un ennesimo segnale di unità in vista del voto in Abruzzo di domani. La soluzione a cui Pd e M5s puntano è il passo indietro del candidato finora in campo, Angelo Chiorazzo - che non ha il "gradimento" del M5s - con l'individuazione di un nome che abbia anche il suo placet.

Questione invece chiusa da giorni nel centrodestra, che lo scorso 28 febbraio ha ufficializzato la ricandidatura del governatore uscente Vito Bardi (Forza Italia) e i cui partiti sono al lavoro per allargare il perimetro della coalizione (in particolare a Italia Viva) e per formare le liste che dovranno essere presentate il 22 e il 23 marzo.



