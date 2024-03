"Certo, sono d'accordo. Non ho mai condiviso una certa censura che ad esempio la sinistra italiana ha lungamente fatto di tutti quelli che non erano d'accordo con loro". Così la premier Giorgia Meloni ha replicato a chi le chiedeva se condividesse le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella sulla paura che le dittature hanno degli artisti a margine delle celebrazioni per l'8 marzo al Colle.



