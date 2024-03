8 marzo: Grazia Deledda e Anna Magnani nella scenografia al Colle

Grazia Deledda e Anna Magnani. Sono i due volti scelti per la scenografia delle celebrazioni dell'8 marzo al Quirinale che ha visto come filo rosso le donne nell'arte. Sul palco alle spalle del presidente Mattarella il giallo, il colore delle mimose e le due immagini speculari in bianco e nero della scrittrice e dell'attrice.

Nel video al centro a completare la cornice, si alternano le foto della Sicilia di Etta Scollo o dei murales di Chiara Capobianco. La street artist - sul palco - ha raccontato il suo lavoro di un anno al quartiere San Berillo di Catania con il gigantesco murales di riqualificazione della zona ("alla fine ho pianto", ha detto l'artista).

In prima fila accanto al presidente la figlia Laura, la premier Giorgia Meloni, la vicepresidente della Camera Anna Ascani e quella del Senato Licia Ronsulli. Tra gli ospiti anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana mentre quello del Senato Ignazio la Russa ha scelto di fare rappresentare Palazzo Madama all'esponente azzurra, la ministra Marina Calderone, molte deputate e senatrici ma anche artiste come Malika Ayane e Claudia Gerini.

"Le donne - con la loro sensibilità e la loro passione - hanno dato e danno molto all'arte, alla letteratura, allo spettacolo, a ogni ambito della cultura. In Italia, hanno realizzato capolavori. Soltanto per ricordare qualche nome indimenticabile: da Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, a Matilde Serao, Elsa Morante, Natalia Ginsburg. Da Alda Merini a Patrizia Cavalli. Da Carla Fracci a Eleonora Duse. Ad Anna Magnani. A Gae Aulenti - ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione dell'8 marzo -. Donne di grande tempra, di sicuro e immenso talento, personalità che hanno percorso un cammino di emancipazione, favorendo la crescita libera e consapevole di tutte le altre donne, artiste o con altre vocazioni".

