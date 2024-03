Verso la richiesta ai presidenti delle Camere per l'audizione de Raho

La decisione sull'audizione in commissione parlamentare antimafia dello stesso vice presidente della commissione ed ex procuratore nazionale antimafia Cafiero de Raho potrebbe essere demandata ai presidenti di Camera e Senato. È quanto emerge dopo la reiterazione di questa richiesta nell'ufficio di presidenza di oggi da parte di Raffaella Paita di Italia Viva, affinché de Raho sia ascoltato in merito all'inchiesta di Perugia sui presunti dossieraggi. A quanto si apprende dovrebbe essere la presidente della commissione Chiara Colosimo a chiedere la liceità dell'audizione ai presidente delle due Camere, visto che non esistono precedenti in questo senso.

